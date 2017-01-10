Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Партия демократов предложила комиссию по расследованию кибератак РФ

Сенаторы не сомневаются в том, что за этими преступлениями стоит Россия

Демократы в палате представителей и сенате выступили с предложением  создать независимую двухпартийную комиссию по расследованию попыток влияния на американские президентские выборы со стороны России с помощью кибератак и информационных вбросов.

«В том, что Россия атаковала нас, сомнений нет», — заявил сенатор от Демократической партии Бен Кардин, передает Bloomberg.

Ни одной подписи республиканцев в обеих палатах конгресса под инициативой не было получено, но Карин надеется, что ситуация поменяется.

Сторонники выдвинутого законопроекта сравнивают его с комиссией, которая была создана после терактов 11 сентября 2001 года.

Читайте также:

Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе по «хакерам из РФ»

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Партия демократов предложила комиссию по расследованию кибератак РФ

Сенаторы не сомневаются в том, что за этими преступлениями стоит Россия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке