Партия демократов предложила комиссию по расследованию кибератак РФ

Демократы в палате представителей и сенате выступили с предложением создать независимую двухпартийную комиссию по расследованию попыток влияния на американские президентские выборы со стороны России с помощью кибератак и информационных вбросов.

«В том, что Россия атаковала нас, сомнений нет», — заявил сенатор от Демократической партии Бен Кардин, передает Bloomberg.

Ни одной подписи республиканцев в обеих палатах конгресса под инициативой не было получено, но Карин надеется, что ситуация поменяется.

Сторонники выдвинутого законопроекта сравнивают его с комиссией, которая была создана после терактов 11 сентября 2001 года.

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