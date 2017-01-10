СМИ: РФ ускоренными темпами снижает добычу нефти

Россия снижает нефтедобычу ускоренными темпами, сокращение превышает первоначально представленный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки.



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Минэнерго, знакомый с ходом реализации сделки с ОПЕК.



Накануне источник в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса РФ сообщал, что в период с 1 по 8 января объем добычи нефти сократился до 11,11 млн баррелей в сутки, что ниже октябрьского уровня на 133 тыс. баррелей в сутки.



10 декабря 2016 года в штаб-квартире ОПЕК в Вене прошли переговоры между членами организации и странами, не входящими в картель. По итогам встречи независимые производители согласились сократить добычу нефти почти на 560 тыс. баррелей в сутки, причем Россия взяла на себя 300 тыс. баррелей в сутки от общего объема сокращения.

До этого сам картель в ходе заседания 30 ноября договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определил квоты для всех стран-участниц.

