Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

СМИ: РФ ускоренными темпами снижает добычу нефти

Сокращение превышает первоначально сделанный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки, утверждает источник в Минэнерго

Россия снижает нефтедобычу ускоренными темпами, сокращение превышает первоначально представленный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Минэнерго, знакомый с ходом реализации сделки с ОПЕК.

Накануне источник в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса РФ сообщал, что в период с 1 по 8 января объем добычи нефти сократился до 11,11 млн баррелей в сутки, что ниже октябрьского уровня на 133 тыс. баррелей в сутки.

10 декабря 2016 года в штаб-квартире ОПЕК в Вене прошли переговоры между членами организации и странами, не входящими в картель. По итогам встречи независимые производители согласились сократить добычу нефти почти на 560 тыс. баррелей в сутки, причем Россия взяла на себя 300 тыс. баррелей в сутки от общего объема сокращения.

До этого сам картель в ходе заседания 30 ноября договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определил квоты для всех стран-участниц.

Читайте также:

2017 год: от адаптации к росту​​​​​​​: экономист Ярослав Лисоволик — о том, что ждет российскую экономику в наступившем году

    Известия // вторник, 10 января 2017 года

    СМИ: РФ ускоренными темпами снижает добычу нефти

    Сокращение превышает первоначально сделанный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки, утверждает источник в Минэнерго

    скопируйте этот текст к себе в блог:
    ﻿

    Мнение

    Юлия Цепляева

    аналитик

    Все мнения

    Мнение

    Алексей Мартынов

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Андрей Шальопа

    режиссер

    Все мнения

    Мнение

    Николай Асаул

    заместитель министра транспорта РФ

    Все мнения

    Мнение

    Сергей Орджоникидзе

    дипломат

    Все мнения

    Мнение

    Ярослав Лисоволик

    экономист

    Все мнения
    реклама
    Закрыть

    Цитировать в комментарии
    Сообщить об ошибке