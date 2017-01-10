Косачев: комиссия по расследованию кибератак не будет независимой

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сомневается в том, что комиссия по расследованию кибератак, которые, как уверены в США, совершала Россия, будет по-настоящему независимой.

Косачев подчеркнул, что в этой ситуации создание независимых комиссий можно только приветствовать так как к выводам спецслужб появилось слишком много серьёзных вопросов.

«Но насколько комиссия, которая инициируется демократами США, проигравшими на выборах и заинтересованными в объяснении своих неудач внешними происками, будет реально в состоянии работать независимо, тоже большой вопрос», — подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что члены Конгресса США от партии демократов выступили с инициативой создать независимую комиссию по расследованию хакерских атак во время президентских выборов в Америке.