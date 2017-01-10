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Дайверы из Владивостока встретили Новый год под водой

Ныряльщики совершили погружение в бухте Новик, установив под водой праздничную елку и новогодний стол

Дайверы из Владивостока встретили Новый год под водой, отметив праздник нырянием в воду в бухте Новик на острове Русский. Ныряльщики совершили погружение в бухте Новик, установив под водой праздничную елку и новогодний стол

В погружении участвовали семь человек — дайверы-одиночки и участники клуба дайверов.

«Застолье вверх ногами мы проводим третий год подряд. В первый раз мы поставили под водой лишь елку, в прошлом году уже стол. В этот раз мы повторили застолье, но реквизита было значительно больше. Предметы мы как-то по-особому не прикрепляли, их выталкивает вверх архимедова сила. В бутылку из-под шампанского, которая сама по себе пошла бы на дно, мы набрали воздуха, и она всплыла», — рассказал РИА PrimaMedia один из организаторов мероприятия.

По его словам, идею отмечать Новый год под водой дайверы позаимствовали у коллег из Финляндии.

Все новогодние реквизиты останутся под водой до конца зимнего сезона, в сумерках можно будет разглядеть светящуюся ель.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Дайверы из Владивостока встретили Новый год под водой

Ныряльщики совершили погружение в бухте Новик, установив под водой праздничную елку и новогодний стол

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