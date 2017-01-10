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В Анголе зафиксированы первые случаи заболевания вирусом Зика

Лихорадка была выявлена у французского туриста и жителя столицы Луанды

В южноафриканском государстве Ангола выявлены два первых случая заражения вирусом Зика.

Как сообщает Eyewitness News со ссылкой на минздрав страны, вирус был обнаружен у французского туриста и жителя столицы Луанды.

Начальник департамента гигиены Эусебио Мануэль уточнил, что турист покинул пределы страны 2 месяца назад.

«Второй случай был диагностирован на прошлой недели у местного жителя», — сказал он, добавив, что пациент находится в больнице.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ноябре объявила, что вирус Зика больше не является угрозой для здоровья мирового сообщества после его вспышки в странах Латинской Америки, в особенности Бразилии, в 2015 году.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Заболевание сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в суставах и спине, сыпью на коже, быстрой утомляемостью.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Анголе зафиксированы первые случаи заболевания вирусом Зика

Лихорадка была выявлена у французского туриста и жителя столицы Луанды

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