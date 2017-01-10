Обаме предложили стать «президентом плейлистов»

Генеральный директор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил уходщему президенту США Бараку Обаме работу в своей компании.

«Барак Обама, я слышал, вы интересовались работой в Spotify», — написал он в своем Twitter.

К посту Эк приложил ссылку на вакансию «президента плейлистов», которая действительно существует на сайте компании.

Требования к кандидату: он должен быть лауреатом Нобелевской премии и обладать опытом управления страной от восьми лет.

Ранее сам Обама шутил о том, что ждет от Spotify предложений о сотрудничестве: «Я знаю, им понравились мои плейлисты», — отмечал он, передает Лента.ру.

В октябре прошлого года Обама опубликовал на сайте компании свой плейлист для тренировок (музыкальная подборка включала в себя композиции Нины Симон, Стинга, Бейонсе, Дрейка, Боба Марли и Джей-Зи). Ранее глава государства выкладывал и другие свои плейлисты: «эклектичный летний», рождественский, инаугурационный, а также подборки на время избирательных кампаний.