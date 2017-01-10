В Совфеде прокомментировали расширение «списка Магнитского»

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что включение главы СК РФ Александра Бастрыкина в так называемый «список Магнитского» создаст некоторые препятствия для сотрудничества правоохранительных органов РФ и США.



«Если глава ведомства в санкционном списке, не может ездить и встречаться, это, конечно, осложняет работу», — сказал Озеров, отметив, что вряд ли это будет иметь далеко идущие последствия.



По мнению российского сенатора, администрация уходящего президента США Барака Обамы принимает решения об усилении санкций, стремясь «забрать с собой на уходящий поезд» как можно больше людей, чтобы максимально осложнить работу новой команде Белого дома.



Озеров выразил надежду, что списки «могут быть пересмотрены» новой американской президентской администрацией, передает агентство ТАСС.



Напомним, американское правительство расширило список граждан РФ, в отношении которых действуют санкции в рамках «закона Магнитского». Минфин США в обновленный список, помимо главы СК РФ, внесли Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.



Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО «Матросская Тишина», пробыв в заключении почти год. Официально причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.



В 2012 году в США приняли закон, по которому вводятся индивидуальные санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти юриста.

