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В Амурской области эвакуировали 11 человек, застрявших в снегу

Власти ввели запрет на проезд по Зейскому водохранилищу

В Амурской области несколько машин в ночь на 10 января застряли в снегу на Зейском водохранилище. Спасатели дважды выезжали на эвакуацию. Власти призывают не выезжать на лед.

Вечером 9 января поступила информация о том, что в 40 км от поселка Снежногорский три человека в двух автобомилях оказались в снежном плену, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском центре ГЗ и ПБ. Спасательная операция была завершена к 21 часу, медицинская помощь эвакуированным не потребовалась. Позже в том же месте застряли четыре машины, в которых находились восемь человек, в том числе один ребенок. Их также удалось эвакуировать.

С утра 10 января на выездах на Зейское водохранилище начали работать семь постов, останавливающих желающих проехать по льду. Жителей призывают не пытаться делать это до нормализации метеообстановки.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Амурской области эвакуировали 11 человек, застрявших в снегу

Власти ввели запрет на проезд по Зейскому водохранилищу

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