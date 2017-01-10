Под Хабаровском проверят случай наезда туристов на катере на кита

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после появления в сети видеозаписи, на котором видно, как туристы в районе Шантарских островов на катере давят краснокнижного гренландского кита. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Проводится проверка», — цитирует начальника отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолия Буткова ИА AmurMedia.

По его словам, инцидент произошел в начале августа 2016 года. На записи отчетливо видно, как несколько нарушителей на катере преследуют кита и неоднократно наезжают ему на спину и хвост.

Представитель Росприродназора пояснил, что в деле могут фигурировать порядка четырех человек одного из местных учреждений.

«Это травматический шок для кита, вероятно, были нанесены травмы винтом. Кроме того, все киты чувствительны к антропогенному воздействию. Август — период нагула и отдыха, кит из-за наезда мог покинуть традиционный нагульный ареал, что могло стать катастрофичным для него», — добавил Бутков.

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