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Коммунальная авария вновь произошла в одном из детсадов Твери

Садик залило кипятком, обошлось без пострадавших

ЧП произошло в одном из детских садиков в Твери. Там прорвало трубу, из которой хлынул кипяток.

Авария случилась ночью, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Агентство напоминает, что подобное уже случалось в одном из детских садов в Твери во время новогодних каникул, 8 января.

В результате прорыва трубы с горячей водой на третьем этаже здания обвалились панели на первом этаже детского учреждения.

Экстренно были вызваны родители воспитанников садика, которые попытались привести здание в надлежащий вид.

В итоге детей на период ремонта перевели в другое здание.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Коммунальная авария вновь произошла в одном из детсадов Твери

Садик залило кипятком, обошлось без пострадавших

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