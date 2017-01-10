Коммунальная авария вновь произошла в одном из детсадов Твери

Садик залило кипятком, обошлось без пострадавших
ЧП произошло в одном из детских садиков в Твери. Там прорвало трубу, из которой хлынул кипяток.
Авария случилась ночью, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».
Агентство напоминает, что подобное уже случалось в одном из детских садов в Твери во время новогодних каникул, 8 января.
В результате прорыва трубы с горячей водой на третьем этаже здания обвалились панели на первом этаже детского учреждения.
Экстренно были вызваны родители воспитанников садика, которые попытались привести здание в надлежащий вид.
В итоге детей на период ремонта перевели в другое здание.