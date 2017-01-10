Томские ученые создали 3D-модель мумии мальчика, жившего в XIII веке

В Томском государственном университете (ТГУ) создана 3D-модели мумии мальчика, жившего в XIII веке. Находка была обнаружена в 2015 году на раскопках в вечной мерзлоте на Ямале.

Останки ребенка были подвержены естественной мумификации - процесс произошел в условиях вечной мерзлоты и под влиянием химических процессов, пояснила завлабораторией «Артефакт» Ольга Зайцева.

Специалисты ТГУ провели оцифровку не только тела, но и погребального инвентаря ребенка (височные кольца, перстень и уменьшенная копия бронзового топора). Ученые передали трехмерную модель мумии в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс. Видео о результатах работы опубликовано в открытом доступе. 3D-модель можно будет использовать для научного изучения мумии, отмечает ИА FlashSiberia.

Мумифицированные останки жившего в XIII веке мальчика шести-семи лет были обнаружены летом 2015 года на археологическом комплексе Зеленый Яр в Ямало-Ненецком автономном округе.