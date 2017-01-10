Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Башкирии во время кражи вор выкрикнул свое имя

От неожиданности он успел стащить только две банки с медом, которые позже спрятал в сугробе

В Башкирии у пенсионерки украли две банки с медом при курьезных обстоятельствах.

Пожилая женщина рассказала в полиции, что услышала в своем дворе шум. Выйдя из дома, он громко спросила, кто там. А в ответ услышала имя.

Позже женщина увидела сбегавшего с места преступления незнакомца. Пенсионерка выяснила, что со двора пропали две банки с медом.

Вора удалось задержать по «горячим следам». Им оказался нетрезвый односельчанин хозяйки банок.

Он во всем признался и рассказал, что спрятал похищенное в сугробе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Башкирии во время кражи вор выкрикнул свое имя

От неожиданности он успел стащить только две банки с медом, которые позже спрятал в сугробе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке