В Башкирии во время кражи вор выкрикнул свое имя

В Башкирии у пенсионерки украли две банки с медом при курьезных обстоятельствах.



Пожилая женщина рассказала в полиции, что услышала в своем дворе шум. Выйдя из дома, он громко спросила, кто там. А в ответ услышала имя.



Позже женщина увидела сбегавшего с места преступления незнакомца. Пенсионерка выяснила, что со двора пропали две банки с медом.



Вора удалось задержать по «горячим следам». Им оказался нетрезвый односельчанин хозяйки банок.



Он во всем признался и рассказал, что спрятал похищенное в сугробе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на правоохранительные органы.

