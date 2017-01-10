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Минфин скорректирует распределение субсидий регионам к 1 марта

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев

По поручению Дмитрия Медведева, премьер-министра России, Министерство финансов, а также Министерство экономического развития и заинтересованные органы исполнительной власти должны будут нести в правительство предложения об изменениях в предоставлении субсидий бюджетам регионов Российской федерации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Распределение субсидий должно осуществляться, исходя из конкретных потребностей в развитии отраслей экономики и социальной сферы в регионах, а также их «уровня расчетной бюджетной обеспеченности», сообщает RNS.

Соглашение о предоставлении дотаций Минфин и высшие должностные лица субъектов должны заключить до 1 марта 2017 года.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минфин скорректирует распределение субсидий регионам к 1 марта

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев

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