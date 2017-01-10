Безвизовая безопасность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, начиная от Албании и заканчивая Японией, включая весь Евросоюз и США. Соответствующее сообщение появилось на сайте главы белорусского государства.

Пресс-служба президента Лукашенко подчеркивает, что указ «направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки».

Белоруссия шла к этому решению через десятки мероприятий (по 60–80 в год), проводимых с участием иностранцев, где не взимался консульский сбор. И это увеличивало поток туристов.

В Белоруссии еще раньше были отменены визы для туристов, посещающих Беловежскую пущу, Августовский канал.

Кроме того, безвизовые эксперименты Белоруссии с Турцией и Израилем показали кратное увеличение числа привлекаемых туристов (в 1,5–2 раза). Безвизовый режим также работал в Белоруссии для граждан Катара и ОАЭ.

По сути эти результаты и послужили базой для принятия таких решений.

То, что Белоруссия стремится развивать туризм, вполне понятно. По соотношению цены и качества туристического сервиса наши соседи конкурентоспособны со многими странами.

Определенные изъяны, связанные с качеством питания и размещения, которые признают белорусские специалисты, с лихвой компенсируются безопасностью, присущей Белоруссии.

Но в этом и заключается проблема.

Обеспечение безопасности в закрытой стране и обеспечение безопасности в открытой для безвизового посещения стране — принципиально разные вещи.

Даже в закрытой стране нельзя полностью исключить опасность теракта. Мы помним террористический акт в Минском метрополитене, когда в результате взрыва на станции «Октябрьская» 11 апреля 2011 года погибли 15 человек и еще 203 пострадали. Правда, следует признать, что за всю историю независимой Белоруссии с 1991 года в столице этой страны было совершено всего два теракта (второй — 4 июля 2008 года во время празднования Дня независимости, когда в результате взрыва получили ранения 54 человека).

Белорусские эксперты стремились к тому, чтобы обеспечить безвизовый режим для стран, безопасных в миграционном плане. Но, строго говоря, Европу, в которой продолжается миграционный кризис (а в белорусском списке 39 стран Европы, для граждан которых предусмотрен безвизовый въезд), сегодня нельзя назвать образцом безопасности. Многочисленные теракты во Франции, Германии, других странах Старого Света — яркое тому подтверждение. В некогда благополучных и спокойных европейских государствах сегодня с приходом лавины мигрантов существенно ухудшилась криминогенная обстановка, усиливается социальная напряженность в обществе.

Поэтому гарантий того, что туристы из Европы (и не только Европы) будут посещать Белоруссию исключительно с благими намерениями, конечно, нет.

Кстати, белорусские силовики с позиций обеспечения безопасности страны находились в оппозиции министерству экономики, министерству иностранных дел и министерству спорта и туризма Белоруссии, ратовавшим за принятие документа о безвизовом въезде.

А дальше — Россия.

Обратим внимание, что порядок безвизового въезда не распространяется на тех, кто прибывает в Белоруссию авиарейсами из России, а также собирающихся осуществить вылет в аэропорты России (эти рейсы считаются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

С одной стороны, рейсы внутренние, поскольку осуществляются внутри Союзного государства России и Белоруссии. С другой стороны, иностранцам, осуществившим безвизовый въезд в Белоруссию, не составит большого труда проделать путь в несколько часов до Москвы (а до Смоленска и того меньше). И опять нет никаких гарантий, что у этих туристов, транзитом следующих через Белоруссию в Россию, будут исключительно благие намерения.

При фактическом отсутствии границы между Россией и Белоруссией не только наши соседи, но и наше Отечество может столкнуться с ростом террористической угрозы.

Конечно, будут приняты дополнительные меры безопасности. Предстоит серьезная совместная работа спецслужб Белоруссии и России.

Но риск роста угрозы терроризма для Союзного государства России и Белоруссии в связи с принятием решения о безвизовом въезде в Белоруссию на пять дней, безусловно, существует.

Судя по сообщениям, введение безвизового режима до пяти дней пребывания вводится для иностранных граждан, прибывающих в Белоруссию через национальный аэропорт Минск.

Обеспечивать безопасность, работая с относительно небольшим потоком авиапассажиров, конечно, проще. Но если дальше процесс безвизового перемещения туристов распространится на железнодорожный и автомобильный транспорт, обеспечивать безопасность будет гораздо сложнее.

Автор — вице президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»