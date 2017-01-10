В Коми так и не был побит температурный рекорд, несмотря на -50ºС

По-настоящему лютые морозы обрушились на Республику Коми в эти новогодние праздники.



Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на отдел гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС, в Сыктывкаре температура опускалась до минус 39 градусов. Так холодно было в это время в 2015 году.

Абсолютный минимум этой зимы был установлен в Ухте. Там в ночь с 6 на 7 января столбик термометра опустился до минус 41 градуса. Такая температура в этом районе фиксировалось в 50-е годы прошлого века.



А на севере Усть-Цилемского района похолодало до минус 50 градусов, однако температурный рекорд всё же не был побит. В 1973 году на метеостанции Окунев Нос метеорологи фиксировали минус 52 градуса.

Сейчас в республику пришло потепление. Синоптики считают, что до Крещения суровых морозов в Коми не будет.