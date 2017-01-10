Воюющая в Сирии жительница Челябинской области заочно арестована

Жительница Челябинской области, принимающая участие в конфликте в Сирии на стороне противников правительственных войск, заочно арестована на родине. Областной суд подтвердил решение районной инстанции, которое пытался оспорить адвокат россиянки.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», Диляфруза Биймурзаева живет в Сирии с 2013 года, с 14 ноября 2016 года она объявлена в международный розыск. Уроженка города Коркино обвиняется в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством иностранного государства, в целях, противоречащих интересам России.



По данным предварительного расследования, женщина обеспечена огнестрельным оружием и боеприпасами. Также установлено, что Биймурзаева рассматривает РФ как территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими ислам.

Адвокат обвиняемой настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

