Вандал, изменивший надпись Hollywood в Лос-Анджелесе, сдался полиции

Вандал, который изменил надпись Hollywood на горе Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, явился в полицию с повинной в сопровождении своего адвоката. Спустя 2 часа его выпустили под залог в $1000.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный при помощи баннеров изменил символ Голливуда на надпись Hollyweed, что переводится как «святая марихуана». Ему грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Его действия могли быть связаны с легализацией марихуаны на территории штата в рекреационных целях.



Однако 30-летний Закари Коул Фернандес сам явился в полицию, где ему предъявили обвинение, передает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на Los Angeles Times.

Знаменитая надпись Hollywood находится на склоне горы Маунт-Ли с 1923 года. Изначально ее установили в качестве рекламы, однако постепенно памятный знак стал широко известен и узнаваем, превратившись в символ киноиндустрии США.