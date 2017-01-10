Четыре человека пострадали в ДТП в Приангарье

ДТП с участием микроавтобуса и иномарки произошло в Приангарье на 109-м км автодороги Иркутск–Усть-Уда. В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным ИА IrkutskMedia, водитель микроавтобуса Toyota Town Ace при обгоне грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Allex. Установлено, что оба водителя были трезвыми.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка. По ее окончании будет принято правовое решение», — добавили в пресс-службе.

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