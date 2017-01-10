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Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

По мнению официального представителя МИД, актриса использует двойные стандарты

Слова актрисы Мэрил Стрип, раскритиковавшей избранного президента США Дональда Трампа, в полной мере можно применить к действующей американской администрации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова отметила, что говоря об «инстинктивном желании унижать кого-то», которое якобы имеет Трамп, Стрип использует двойные стандарты, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Мэрил Стрип во время получения награды за заслуги в кинематографе напомнила о выступлении Трампа, когда избранный президент спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

«Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — заявила актриса. Сам Трамп назвал Стрип предвзятой «приверженкой Хиллари (Клинтон. — «Известия»)». Избранный американский лидер также отметил, что не удивлен «атакам со стороны либералов из мира кино».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

По мнению официального представителя МИД, актриса использует двойные стандарты

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