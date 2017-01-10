Символ нового года в Тамбове атаковали вандалы

Тамбовский волк из папье-маше, установленный перед новогодними торжествами возле ледового дворца спорта «Кристалл», пострадал от рук вандалов. Неизвестные сломали голову у двухметрового арт-объекта в стиле стимпанк.

Остальные декорации новогодней столицы России были демонтированы после праздников, сохранить целым не удалось именно волка. Властям Тамбова предложили починить инсталляцию, чтобы установить ее в местном парке культуры и отдыха. Однако ИА «Онлайн Тамбов.ру» в пресс-службе администрации города заявили, что к тамбовскому волку они не имеют никакого отношения.

Как писали «Известия», символом Нового года стал тамбовский волк. Талисман был утвержден в честь назначения Тамбова официальной столицей прошедшего праздника в России. Ранее суд по интеллектуальным правам признал бренд «Тамбовский волк» народным достоянием.