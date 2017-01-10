В Якутии чиновник предстанет перед судом за кражу земельных участков

В Якутии чиновник совместно с участниками организованной преступной группы (ОПГ) предстанут перед судом за хищение у администрации города Якутска 32 земельных участков на общую сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным надзорного ведомства, в 2008 году сотрудник одного из госучреждений республики по просьбе своего знакомого незаконно оформил на него земельный участок, стоимостью 1,5 млн рублей. В 2010 году он объединился с тремя своими знакомыми в преступную группу для совершения аналогичных преступлений.

Кроме того, с мая 2010 года по март 2013 года злоумышленники похитили у администрации Якутска еще 31 земельный участок на общую сумму более 35 млн рублей, отмечает ИА YakutiaMedia.

Четырем участникам ОПГ предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Следователи передали дело в суд для дальнейшего его рассмотрения по существу.