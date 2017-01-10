Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог

В Берлине скончался бывший президент ФРГ Роман Херцог. Политику было 82 года.

О смерти экс-главы государства сообщает Deutsche Welle. Информации о причинах смерти бывшего лидера страны пока нет.

BREAKING: Former German President Roman Herzog has died at the age of 82. More as we get it. pic.twitter.com/KPEmy804TU — dwnews (@dwnews) January 10, 2017

Роман Херцог был президентом ФРГ с 1994 по 1999 год.

Действующий президент Германии Йоахим Гук почтил память Херцога в пресс-релизе, называя своего предшественника «поразительной личностью».