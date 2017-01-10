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Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог

Политику было 82 года

В Берлине скончался бывший президент ФРГ Роман Херцог. Политику было 82 года.

О смерти экс-главы государства сообщает Deutsche Welle. Информации о причинах смерти бывшего лидера страны пока нет.

Роман Херцог был президентом ФРГ с 1994 по 1999 год.

Действующий президент Германии Йоахим Гук почтил память Херцога в пресс-релизе, называя своего предшественника «поразительной личностью».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог

Политику было 82 года

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