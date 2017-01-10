Миллионный квадратный километр ООПТ в Якутии отметят памятным знаком

Миллионный квадратный километр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Якутии отметят памятным знаком. Соответствующее поручение дало руководство Минприроды России, объявив конкурс на лучший макет памятного знака, сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятный знак установят на выбранной особо охраняемой территории республики по достижению 1 млн кв. км площади особо охраняемых природных территорий республики в рамках проведения в России Года экологии. Выбранный символ планируется задействовать в оформлении печатной, информационной и сувенирной продукции, отмечает ИА YakutiaMedia.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

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