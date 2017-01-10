Guardian назвала Петербург обязательным для посещения в 2017 году

Британская газета The Guardian включила Санкт-Петербург в перечень туристических объектов, которые обязательно нужно посетить в 2017 году. Причиной такого выбора является столетний юбилей революции, который будет отмечаться в этом году, отмечает ИА «Невские новости».

Как считает издание, путешественникам будет интересно совершить экскурс в одну из самых интригующих глав российской истории, так как события 1917 года в Петербурге потрясли весь мир. Журналисты британской газеты предлагаю туристам несколько маршрутов, среди которых неделя в Москве и Санкт-Петербурге с проездом по железной дороге и десятидневный тур по Северной столице и Ленинградской области.

Чтобы узнать о последних днях империи и начале революции, следует принять участие в однодневных пеших прогулках в группе из пяти туристов. По мнению издания, такой вариант путешествия является самым бюджетным и насыщенным.