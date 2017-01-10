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Проблема с поставками ракетных комплексов «Ярс» является надуманной

Источник в оборонном комплексе опроверг информацию СМИ о срыве поставок стратегических ракет

Источник в российском оборонном комплексе опроверг информацию СМИ о том, что программа выпуска стратегических ракет «Ярс» находится под угрозой срыва из-за проблем с поставкой гидросистем для пусковых установок.

Как сообщает RNS со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, проблема является надуманной.

«Вопрос замены поставщика гидросистем действительно обсуждался в связи с тяжелым финансовым положением основного производителя этого оборудования — Подольского электромеханического завода», — сказал источник, отметив, что ни на одном совещании не было сказано того, что Ковровскому электромеханическому заводу нужно полтора года для освоения производства «Ярсов».

Он указал на то, что у Ковровского предприятия уйдет на решение данной проблемы от трех до шести месяцев, не более.

В свою очередь, источник на Ковровском заводе заявил изданию, что если бы документация была передана, то производство уже бы освоили.

При это собеседник отметил, что явно завышенный срок в полтора года был назван умышленно.

«Очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы представить несложную в принципе производственную задачу в виде неразрешимой проблемы», — подытожил источник на Ковровском заводе.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Проблема с поставками ракетных комплексов «Ярс» является надуманной

Источник в оборонном комплексе опроверг информацию СМИ о срыве поставок стратегических ракет

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