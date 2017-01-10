Двое ростовчан доехали автостопом до китайского Хайхэ

Два брата из Ростова совершили путешествие автостопом через Сибирь и Дальний Восток. Целью молодых людей была встреча Нового года в китайском городе Хэйхэ. Как сообщает ИА «Амур.инфо», первую попутку на трассе Сергей и Александр поймали 18 декабря. За 12 дней им удалось проехать 12 населенных пунктов. 30 декабря мужчины оказались в Благовещенске, 31-го добрались до Хэйхэ, где пробыли до 6 января.

Во время путешествия один из братьев в мороз искупался в озере Байкал. Перемещаться по стране ребятам помогали автовладельцы, которых они находили благодаря каучсерфингу. По словам путешественников, некоторые люди их даже кормили и поили. Почти за две недели парни потратили 15 тыс. рублей.

В 2017 году путешественники планируют добраться до Крыма на мотоциклах. По словам мужчин, в Ростове они занимаются предпринимательской деятельностью — у них своя фирма по укладке плитки и установке памятников на могилах.