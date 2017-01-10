Владивосток лидирует в рейтинге лучших городов России 2017 года

Владивосток удерживает первое место в общероссийском голосовании за самый привлекательный и узнаваемый административный центр России, которое стартовало в начале 2017 года. Столица Приморья удерживает первое место с 6,5 тыс. голосов. Сразу за Владивостоком с небольшим отрывом расположились Владикавказ и Чебоксары.

Несмотря на то что голосование стартовало 10 дней назад, у Владивостока есть все шансы в конце года попасть в тройку лучших городов страны. В прошлогоднем рейтинге столица Приморья долгое время располагалась на третьем месте и только в последний момент уступила свое место Владикавказу. Лидером прошлого года стал город Магас (Республика Ингушетия). Второе место заняла Кострома, отмечает РИА PrimaMedia.

Для участия в голосовании за лучший город страны россиянам предлагается выбрать город с неповторимым историческим и культурным наследием. Город, получивший народное признание, будет иметь дополнительный импульс для дальнейшего развития, формирования популярности и узнаваемости не только в России, но и в мире.



Итоги текущего голосования подведут 30 декабря 2017 года в 15.00 мск.