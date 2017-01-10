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Осужденному за серийные убийства маньяку предъявили 47 обвинений

По некоторым данным, экс-милиционер из Ангарска признался в 59 убийствах

Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение — всего по 47 убийствам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сам Попков, находящийся под стражей в СИЗО Иркутска и до сих пор не отправленный в колонию особого режима из-за расследования новых эпизодов, признался в 59 убийствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

За убийство 22 женщин и покушение еще на двух Михаил Попков был осужден Иркутским областным судом 14 января 2015 года.

Сокамерникам маньяк рассказывал о своей причастности как минимум к двум десяткам аналогичных преступлений, совершенных с 1992 по 2007 год, по которым он написал явку с повинной.

Серийный убийца был осужден за преступления, совершенные с 1994 по 2000 год. Женщины пропадали в Ангарске в общественных местах. Их трупы находили в разных районах города. Убийца использовал разнообразные орудия убийства: ножи, топоры, удавки, шило, отвертки, иногда сразу несколько, сообщает телеканал «Звезда». 

В основном жертвами маньяка становились молодые женщины от 19 до 28 лет. Среди них четыре женщины в возрасте от 35 до 40 лет и одна 15-летняя девочка.

Следствие выяснило, что перед смертью все жертвы, кроме одной, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед убийством Попков совершал с пьяными женщинами насильственные действия, а единственную жертву, которая оказалась трезвой, задушил удавкой. 

Прежде чем милиции удалось выйти на след Попкова, были проверены 30 тыс. человек.

С 1994 по 1998 годы маньяк совершал убийства, являясь оперативным дежурным в милиции Ангарска. Несколько раз Попков нападал на жертв в милицейской форме и на служебном автомобиле. Из правоохранительных органов Попков уволился в 1998 году.

Арестовали серийного убийцу в 2012 году во Владивостоке.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Осужденному за серийные убийства маньяку предъявили 47 обвинений

По некоторым данным, экс-милиционер из Ангарска признался в 59 убийствах

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