Осужденному за серийные убийства маньяку предъявили 47 обвинений

Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение — всего по 47 убийствам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сам Попков, находящийся под стражей в СИЗО Иркутска и до сих пор не отправленный в колонию особого режима из-за расследования новых эпизодов, признался в 59 убийствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

За убийство 22 женщин и покушение еще на двух Михаил Попков был осужден Иркутским областным судом 14 января 2015 года.



Сокамерникам маньяк рассказывал о своей причастности как минимум к двум десяткам аналогичных преступлений, совершенных с 1992 по 2007 год, по которым он написал явку с повинной.

Серийный убийца был осужден за преступления, совершенные с 1994 по 2000 год. Женщины пропадали в Ангарске в общественных местах. Их трупы находили в разных районах города. Убийца использовал разнообразные орудия убийства: ножи, топоры, удавки, шило, отвертки, иногда сразу несколько, сообщает телеканал «Звезда».

В основном жертвами маньяка становились молодые женщины от 19 до 28 лет. Среди них четыре женщины в возрасте от 35 до 40 лет и одна 15-летняя девочка.



Следствие выяснило, что перед смертью все жертвы, кроме одной, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед убийством Попков совершал с пьяными женщинами насильственные действия, а единственную жертву, которая оказалась трезвой, задушил удавкой.

Прежде чем милиции удалось выйти на след Попкова, были проверены 30 тыс. человек.

С 1994 по 1998 годы маньяк совершал убийства, являясь оперативным дежурным в милиции Ангарска. Несколько раз Попков нападал на жертв в милицейской форме и на служебном автомобиле. Из правоохранительных органов Попков уволился в 1998 году.

Арестовали серийного убийцу в 2012 году во Владивостоке.