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Песков: РФ выполняет все пункты договоренностей с ОПЕК

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе.

По словам официального представителя Кремля, российская сторона выполняет все взятые обязательства по сокращению добычи черного золота.

При этом Песков не назвал конкретных параметров сокращения добычи и переадресовал этот вопрос к профильному ведомству.

«Надо спрашивать в Минэнерго», — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с ходом реализации сделки с ОПЕК информировало, что Москва снижает нефтедобычу ускоренными темпами, так как сокращение якобы превышает первоначально представленный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки.

Напомним, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу черного золота в первом полугодии 2017 года. Половину объемов, планируемых к сокращению странами, не входящими в организацию, берет на себя Россия — 300 тыс. барр./сутки. РФ планирует снизить нефтедобычу до уровня 10,947 млн барр./сутки.

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Песков: РФ выполняет все пункты договоренностей с ОПЕК

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе

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