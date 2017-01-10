Песков: РФ выполняет все пункты договоренностей с ОПЕК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе.

По словам официального представителя Кремля, российская сторона выполняет все взятые обязательства по сокращению добычи черного золота.



При этом Песков не назвал конкретных параметров сокращения добычи и переадресовал этот вопрос к профильному ведомству.



«Надо спрашивать в Минэнерго», — подчеркнул он.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с ходом реализации сделки с ОПЕК информировало, что Москва снижает нефтедобычу ускоренными темпами, так как сокращение якобы превышает первоначально представленный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки.

