Песков: РФ выполняет все пункты договоренностей с ОПЕК

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия начала сокращать нефтедобычу в ускоренном темпе.
По словам официального представителя Кремля, российская сторона выполняет все взятые обязательства по сокращению добычи черного золота.
При этом Песков не назвал конкретных параметров сокращения добычи и переадресовал этот вопрос к профильному ведомству.
«Надо спрашивать в Минэнерго», — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с ходом реализации сделки с ОПЕК информировало, что Москва снижает нефтедобычу ускоренными темпами, так как сокращение якобы превышает первоначально представленный консервативный прогноз в 50 тыс. барр./сутки.
Напомним, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу черного золота в первом полугодии 2017 года. Половину объемов, планируемых к сокращению странами, не входящими в организацию, берет на себя Россия — 300 тыс. барр./сутки. РФ планирует снизить нефтедобычу до уровня 10,947 млн барр./сутки.
Читайте также: