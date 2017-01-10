На Кубани от птичьего гриппа погибли более ста лебедей

Жертвами птичьего гриппа в Краснодарском крае стали 130 лебедей. Массовую гибель диких птиц выявили в Апшеронском и Темрюкском районах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону. В связи с этим в нескольких районах региона введен карантин, отмечается в постановлении губернатора Краснодарского края.

В пресс-службе ведомства напомнили, что всем гражданам, занимающимся содержанием и разведением птицы, необходимо соблюдать ветеринарное законодательство для исключения риска заболевания птицы, отмечает ИА KrasnodarMedia.

Ранее «Известия» сообщали, что из-за эпидемии птичьего гриппа массовая гибель птиц, в том числе краснокнижных видов, произошла в Воронежском зоопарке. В связи с этим руководство учреждения приняло решение усыпить всех птиц, обитающих в заповеднике.



В Россельхознадзоре распространение птичьего гриппа в России связали с общемировым осложнением обстановки.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.



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