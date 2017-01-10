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Песков: РФ готова к диалогу с Вашингтоном даже в условиях санкций

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения двух стран сейчас находятся «в низшей точке»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений даже в условиях санкций. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, является ли снятие санкций против РФ обязательным условием для выхода на улучшение отношений двух стран

«Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двусторонних отношениях, но вместе с тем даже в условиях санкций, безусловно, любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», — заявил Песков.

Он отметил, что в настоящий момент отношения России и США находятся в «низшей точке», поэтому существуют «совершенно разные форматы по их нормализации».

Также пресс-секретарю главы государства задали вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги правления уходящего президента США Барака Обамы. Песков отметил, что результат президентства Обамы — это внутреннее дело США и Москва не хотела бы в это вмешиваться.

«Единственное, что мы можем, — выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной затянувшейся деградации наших двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Песков: РФ готова к диалогу с Вашингтоном даже в условиях санкций

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения двух стран сейчас находятся «в низшей точке»

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