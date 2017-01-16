Антон Миранчук: «Очень хочу остаться в «Локомотиве»

Московский «Локомотив» в нынешнее межсезонье обозначил курс на омоложение и обновление состава. Это можно понять по списку футболистов, которые отправились на первый учебно-тренировочный сбор команды в Испанию. Помимо отсутствия в этой компании нескольких игроков основного состава (Романа Шишкина, Александра Самедова, Петара Шкулетича, Эзекиэля Хенти и Арсения Логашова) также бросается в глаза и наличие в нем ряда молодых футболистов.



По информации «Известий», главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин во второй части чемпионата России намерен сделать акцент именно на своих воспитанников и будет активно привлекать их к тренировкам и играм с основной командой во время зимней паузы. Одним из тех, кто наконец должен получить свой шанс в первой команде красно-зеленых, станет 21-летний российский полузащитник Антон Миранчук. Ранее этот игрок, в отличие от своего брата-близнеца Алексея, получал в «Локо» мало игрового времени. Но теперь, после возвращения из аренды из эстонской «Левадии», где Антон имел постоянную игровую практику и стал лучшим бомбардиром, полузащитник уверен в своих силах и намерен завоевать место в первой команде «железнодорожников». Однако в самом начале зимних сборов Антон Миранчук получил неприятную травму стопы. Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», игроку предстоит отправиться на операцию в Рим, а реабилитация после возвращения займет еще около полутора месяцев. Это означает, что Антон фактически пропустит весь подготовительный период в общей группе.



Перед началом сборов Антон Миранчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» и рассказал о прошедшем отпуске, возвращении в «Локомотив», дальнейших перспективах и желании продлить контракт с московским клубом.

— Как вы провели отпуск?

— Отдыхали с братом Алексеем и нашими девушками в Таиланде. Сначала нас было четверо, но потом мы встретились с одноклубниками и очень хорошо провели время в большой компании.

— Новый год тоже встречали в Таиланде?

— Нет, Новый год мы с братом всегда встречаем в Краснодарском крае, в городе Славянск-на-Кубани, откуда мы родом. Этот праздник мы традиционно отмечаем в кругу семьи, с самыми близкими людьми.

— Как отметили в этом году?

— Не было ничего необычного — сначала с родными за столом, а уже после полуночи собрались с друзьями детства. Все-таки со многими не виделись уже год. Хорошо посидели — поговорили, вспомнили разные истории из жизни.



— Можете рассказать хотя бы одну?

— Вспоминали моменты, когда мы были еще совсем маленькими. Как кто-то из нас стекла в соседских домах разбивал, как в футбол играли двор на двор...

— Про вашу карьеру — в частности, про аренду в эстонской «Левадии» — друзья расспрашивали?

— Они и так всё знают, в интернете же всё можно прочитать. Какие-то моменты, конечно, всё равно им были интересны. Например, тяжело ли было одному в другой стране. Рассказал, что время там пролетело быстро — жилось неплохо, были даже и определенные преимущества. Но в компании мне все-таки более комфортно.

— Этот этап карьеры — наверное, самое долгое время, которое вы провели отдельно от брата.

— Честно говоря, было очень скучно. Но мы постоянно созванивались с ним и с мамой, и это немного помогало. Леша даже один раз навещал меня в Эстонии. Но все-таки я уезжал не на два–три сезона, а меньше чем на год. Хотя и это тоже немалый срок.

— Как вы оцениваете опыт пребывания в не самом сильном чемпионате? Насколько эта командировка оказалась для вас полезной?

— Отмечу, что я получил самое главное и нужное мне на тот момент — игровую практику. Да, эстонский чемпионат не самый сильный, но там я постоянно играл, был в тонусе. Этот факт придает уверенности.

— В отпуске поддерживали форму?

— Конечно, была определенная программа, и я ее выполнял. Например, на медицинском осмотре был беговой тест, во время которого я чувствовал себя замечательно. Обычно это дается сложнее, но в этот раз всё прошло без особых проблем.

— А как конкретно поддерживали форму? Беговые упражнения — в первую очередь?

— Бег — это естественно. Но была еще и большая программа упражнений на стабилизацию. То есть я часто посещал тренажерный зал. Еще с друзьями в футбол в зале играл, было весело.

— Рады вернуться в «Локомотив»?

— Безусловно, очень приятно, в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь как в родном доме.

— После возвращения уже общались с главным тренером команды Юрием Семиным?

— Да, сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать.

— Какие ожидания от оставшейся части сезона?

— Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что всё будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию.

— Чувствуете, что во второй части сезона вам дадут шанс проявить себя?

— Чувствую и верю, что всё получится и я хорошо проявлю себя.

— Что возьмете с собой на сборы, чтобы занять свободное время?

— Книги. Мне как раз девушка на Новый год подарила книгу Марка Леви, а мама — «Разговор с отцом» про бразильского футболиста Неймара.

— Неужели не возьмете игровую приставку?

— Мы с братом — точно нет. Но кто-то из команды наверняка возьмет.

— Меньше чем через год у вас заканчивается контракт с «Локомотивом». Сейчас в СМИ много разговоров насчет вашего будущего. Можете прояснить ситуацию?

— У меня только одно желание — остаться в «Локомотиве».

— Насколько ваша карьера зависит от будущего вашего брата?

— В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся.

— То есть, если Алексей вдруг уйдет из команды, это не значит, что вы пойдете за ним?

— Конечно, нет. У каждого из нас своя судьба, своя карьера.

— Говорят, что вы с братом до сих пор живете в интернате «Локомотива», который находится на территории стадиона…

— Это действительно так, у нас там до сих пор лежат вещи. Собираемся как-нибудь перевезти всё к маме, но пока не можем найти время. Да и особого желания нет. Просто там нам удобно.

— Партнеры по команде из-за этого не подшучивают?

— Я бы не сказал, что кто-то подшучивает. Просто некоторые говорят, что мы уже взрослые пацаны, пора переезжать и жить взрослой жизнью.

— Пока карьера вашего брата выглядит более яркой. Вы находите этому какое-то логическое объяснение? Ведь физические данные у вас наверняка идентичны…

— Физические данные у нас совершенно точно одинаковые. А вообще я считаю, что Леша просто чуть раньше показал себя, а мне еще предстоит это сделать. Думаю, что всё у меня получится, и мы оба будем играть на одинаково хорошем уровне.

— В детстве между вами не было соперничества — кто из вас лучше и сильнее, кто больше забьет?

— Такого я не помню. Напротив, мы были всегда вместе, одним целым и всегда помогали друг другу.

— В истории футбола много известных братьев-близнецов. Были ли у вас какие-то кумиры среди них?

— Нет, у нас были свои кумиры в детстве — например, тот же Роналдиньо. Сейчас нравятся Месси и Неймар. А на каких-то определенных братьев-близнецов мы никогда не смотрели. У нас все-таки свой путь.

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