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Неизвестный расстрелял греческих полицейских из автомата Калашникова

Пострадал один сотрудник правоохранительных органов

В Греции злоумышленник обстрелял автобус с полицейским спецназом из автомата Калашникова. Об этом сообщил ряд местных СМИ.

Инцидент произошел 10 января в 06.18 по местному времени (в 07.18 по московскому) на улице Трикуписа в центре Афин недалеко от штаб-квартиры партии Всегреческого социалистического движения. Неизвестный обстрелял автобус спецназа полиции, который заступил на дежурство, сменив ночную смену. Одна из пуль попала в лобовое стекло автобуса, две – в стену здания. Пострадал один полицейский, по предварительной информации, получивший легкое ранение в живот и бедро и был госпитализирован.

Стрелок скрылся с места преступления в районе Экзархия, где находятся многие анархистские организации. Местная полиция ведет его поиски, сообщает РЕН ТВ.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Неизвестный расстрелял греческих полицейских из автомата Калашникова

Пострадал один сотрудник правоохранительных органов

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