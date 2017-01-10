ВКС РФ уничтожили более 200 объектов нефтепромысла ИГ

С момента начала операции ВКС РФ в Сирии российская авиация уничтожила более 200 объектов нефтепромысла боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн «наливников», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны РФ.

По словам Герасимова, это позволило лишить террористов основного источника доходов.

«Все удары наносятся только после подтверждения информации из нескольких источников, в том числе данных от космической разведки и беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.