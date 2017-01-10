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Пентагон: террористы признают неизбежность поражения в Ираке

Боевики ИГ полностью деморализованы, уверены в американском военном ведомстве

Террористы ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) полностью деморализованы в Ираке, уверены в Пентагоне. Боевики не получают денег и, теряя уверенность, перестают подчиняться своим главарям, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Он добавил, что признаки деморализации ИГ особенно заметны в Мосуле.

«Многим из них не платят месяцами. Мы видим признаки того, что ИГ не может реагировать на скоординированные атаки по нескольким направлениям», — цитирует Дэвиса «Федеральное агентство новостей».

Также в американском минобороны утверждают, что экстремисты оставляют свои позиции на востоке Мосула и не подчиняются приказам полевых командиров. Им также нечем пополнять свои силы.

«Мы уверены, что их дни сочтены, особенно в восточной части Мосула, и они сами начинают понимать это», — подчеркнул Дэвис.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Пентагон: террористы признают неизбежность поражения в Ираке

Боевики ИГ полностью деморализованы, уверены в американском военном ведомстве

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