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Заболеваемость ОРВИ в Калининградской области уменьшилась в два раза

Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре по итогам первой недели нового года

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в первую неделю нового года в Калининградской области снизился в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С признаками заболевания ОРВИ и гриппа в течение недели за медицинской помощью обратились 2872 человека, в том числе 1518 детей до 14 лет.

«Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 29,6 на 10 тыс., что ниже порогового уровня», — приводит сообщение ведомства kaliningradfirst.ru.

Отмечается, что такие показатели связаны не с истинным снижением заболеваемости, а с нежеланием идти к врачу в праздничные дни и самолечением.

Среди 99 обследованных заболевших, подтверждено 26 случаев заболеваний гонконгским гриппом А (H3N2) и 11 случаев РС-инфекции (инфекции дыхательных путей). Кроме того, в регионе были выявлены единичные случаи заболеваний парагриппом, риновирусной и аденовирусной инфекциями.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Заболеваемость ОРВИ в Калининградской области уменьшилась в два раза

Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре по итогам первой недели нового года

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