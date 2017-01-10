WADA решит вопрос о проведении ЧМ по ездовым видам в Петрозаводске

Решение вопроса о чемпионате мира 2019 года по ездовым видам спорта произойдет в ближайшее время. Соревнования должны пройти в столице Карелии Петрозаводске. Как сообщили в администрации города, окончательную резолюцию по чемпионату вскоре вынесет Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Также стало известно, что зампредседателя Федерации ездовых видов спорта Карелии Виктор Симонов в конце января посетит Канаду, чтобы изучить опыт проведения турниров такого уровня. Власти Петрозаводска уверены, что мировой чемпионат будет проведен в столице Карелии.

Как напоминает ИА «Карелинформ», недавно в регионе из-за недостатка снега были отменены гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо».