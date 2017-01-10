Facebook предстанет перед судом по делу о ложных сообщениях

Представителям Facebook впервые придется ответить перед судом Германии по делу о распространении в социальной сети заведомо ложных сообщений со стороны пользователей, сообщают местные СМИ.

Как передает ТАСС, рассмотрение иска, поданного одним из адвокатских бюро Вюрцбурга, состоится 6 февраля. В частности, истец добивается запрета на распространение сообщений о том, что беженец из Сирии Анас Модамани вместе с сообщниками якобы поджег бездомного в метро Берлина.

При этом представители интернет-ресурса отказались удалять ложные сообщения и комментарии пользователей, заявив, что они не нарушают стандартов сообщества.