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Facebook предстанет перед судом по делу о ложных сообщениях

Рассмотрение иска состоится 6 февраля

Представителям Facebook впервые придется ответить перед судом Германии по делу о распространении в социальной сети заведомо ложных сообщений со стороны пользователей, сообщают местные СМИ.

Как передает ТАСС, рассмотрение иска, поданного одним из адвокатских бюро Вюрцбурга, состоится 6 февраля. В частности, истец добивается запрета на распространение сообщений о том, что беженец из Сирии Анас Модамани вместе с сообщниками якобы поджег бездомного в метро Берлина.

При этом представители интернет-ресурса отказались удалять ложные сообщения и комментарии пользователей, заявив, что они не нарушают стандартов сообщества.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Facebook предстанет перед судом по делу о ложных сообщениях

Рассмотрение иска состоится 6 февраля

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