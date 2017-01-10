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Выручка «Магнита» в 2016 году выросла на 12,8%

Она превысила 1 трлн рублей, но сопоставимые продажи снизились

Выручка крупнейшей продуктовой сети России «Магнит» по результатам 2016 года выросла на 12,8% и впервые преодолела планку в 1 трлн рублей.

Выручка «Магнита» достигла 1,07 трлн рублей, однако его сопоставимые продажи снизились на 0,26%, передает anrt.info со ссылкой на отчет компании.

За год «Магнит» увеличил число магазинов на 16%, до 14 тыс. точек, в том числе 10,5 тыс. в основном для него формате «магазинов у дома», при этом общая торговая площадь выросла примерно на 15%, до 5 млн кв. м.

Число покупателей в магазинах «Магнита» выросло на 13%, а в «магазинах у дома» — на 12%.

Выручка X5 Retail Group, основного конкурента «Магнита», в 2016 году с высокой долей вероятности также преодолела планку в 1 трлн рублей. Однако годовые продажи «Магнита» все же позволят ему сохранить лидерство по объему продаж, предполагали ранее аналитики «ВТБ Капитала».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Выручка «Магнита» в 2016 году выросла на 12,8%

Она превысила 1 трлн рублей, но сопоставимые продажи снизились

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