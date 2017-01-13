Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Ла-Ла Ленд» 16+

Режиссер: Дэмьен Шазелл, в ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун

Фильм-мюзикл, собравший самый большой урожай призов на премии «Золотой глобус» и самый вероятный претендент на получение нескольких «Оскаров». История любви голливудских мечтателей — юной старлетки, мечтающей о всемирной славе, и джазового музыканта, который никак не может пробиться на большую сцену.

«По Млечному Пути» 12+

Фото: Парадиз



Режиссер: Эмир Кустурица, в ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Слобода Мичалович

Новый фильм балканского мастера, в котором, как всегда, много цыганской музыки, красивых женщин и дрессированных животных. Дело происходит в годы боснийской войны: разрушены дома и семьи, и только любовь дает силы жить дальше.

«Закон ночи» 18+

Фото: Каро-Премьер

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Режиссер Бен Аффлек, в ролях: Бен Аффлек, Эль Фаннинг

Криминальная драма из жизни бутлегеров во времена сухого закона в США. Главный герой, которого играет сам Аффлек, погружается в трясину криминального мира, хотя в душе понимает, что живет неправильно, ведь он сын полицейского и уважение к закону ему внушали с детства...

Мишель Бувар (орган) 0+

Фото: РИА Новости/Владимир Песня ​​​​​​​



Особенный день для поклонников органного искусства. После шестилетнего перерыва вновь зазвучит знаменитый орган Большого зала консерватории. Первым инструмент после реставрации опробует известный французский органист Мишель Бувар. В программе — сочинения Баха, Листа, Куперена, Франка, Алена, Дюрюфле.

15 января, Большой зал консерватории, 19:00

Группа «Мельница» 0+

Фото: ТАСС/Евгения Шаплова



По сложившейся традиции популярная известная фолк-группа каждый год дарит слушателям зимнюю сказку. На этот раз рождественский концерт «Мельницы» называется «Кровь Химеры» — он будет состоять из песен альбомов «Химера» и «Зов крови». Музыкантов традиционно возглавит Хелависа (Наталья О’Шей), которая споет и сыграет на кельтской арфе.

15 января, Светлановский зал Дома музыки, 19:00

«Рождественская оратория» 0+

Фото: РИА Новости/Антон Денисов ​​​​​​​



«Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева) прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Дирижер — народный артист СССР Владимир Федосеев. Вместе с оркестром на сцену выйдут Синодальный хор (руководитель Алексей Пузаков), Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова (худрук Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища им. А.В. Свешникова (худрук Алексей Петров). Солируют Анна Аглатова (сопрано) и Михаил Казаков (бас). Пение взрослого и детского хоров символизирует перекличку между ангелами и людьми. Так в оратории отмечен один из лейтмотивов рождественских служб: соединение неба и земли, ангелов и людей в прославлении младенца Христа.

14 января, «Крокус Сити Холл», 19:00

«Кукла для невесты»



Фото: tabakov.ru



​​​​​​​В комедии Александра Коровкина, поставленной режиссером Александром Моховым, нашлось место и для сантиментов, и для детектива, и для социальной сатиры. Главной же темой, затронутой в пьесе, является наивность и доверчивость русского человека, готового без оглядки довериться первому встречному.



13 января, 19:00; Московский театр-студия под руководством Олега Табакова («Табакерка»)



«Юнона и Авось»



Фото: lenkom.ru



Одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского, поставленная выдающимся режиссером Марком Захаровым. Премьера спектакля на сцене «Ленкома» состоялась в 1981 году, и по сей день он проходит при аншлагах.



13 января, 19:00; «Ленком»



«Предпоследний концерт Алисы в Стране чудес»



Фото: Московский театр «Около дома Станиславского»/culture.ru Одна из самых оригинальных интерпретаций «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрола. Роль главной героини в постановке Юрия Погребничко отдана заслуженному артисту России Алексею Левинскому, и это, пожалуй, лучшая Алиса в истории театральных постановок.



14 января, 19:00; «Около дома Станиславского», La stalla



«Трамвай «Желание»



Фото: ТАСС/Елена Никитченко

МХТ имени Чехова предлагает зрителям бенефис звезд. Спектакль по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер-постановщик Роман Феодори) собрал на одной сцене Марину Зудину, Ирину Пегову, Михаила Пореченкова, Михаила Трухина.



15 января, 19:00; МХТ им. А.П. Чехова



Elena’s collection



Фото: предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Steve McCurry



Последняя возможность посмотреть частное собрание фотографий Elena’s collection. Каждая из фотографий является выдающимся произведением искусства. Вниманию публики предлагается 38 работ, среди которых произведения Ричарда Аведона и Анни Лейбовиц, Стива Маккари, Герберта Ритца и многих других фигур искусства XX века.



До 15 января; Центр фотографии имени братьев Люмьер



Выставка Татьяны Бусыревой



На выставке известного скульптора, заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств собрано около 50 произведений разных лет. Одна из основных тем творчества Бусыревой — пушкиниана. Щедро и остроумно обыгрывая приемы натурной пластики, фольклора, она создает образы поэта и его окружения, панораму жизни столичной и провинциальной России.



До 22 января; Выставочный зал Российской академии художеств



Энциклопедия фотографии



Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ ​​​​​​​ ​​​​​​​



В экспозицию включено 250 работ выдающихся российских фотографов — от дореволюционных фотографий знаменитого фотолетописца Сергея Прокудина-Горского до репортажных кадров Игоря Мухина эпохи перестройки. Выставочный проект «Энциклопедия фотографии» охватывает период с 1891 по 1991 год и одновременно представляет собой энциклопедию русской жизни этой эпохи.



До 12 марта; ВДНХ, павильон № 15 «Радиоэлектроника»