В Кремле подвели итоги второго президентского срока Обамы для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку итогам президентства Барака Обамы.



По его словам, результатом второго срока действующего американского президента стала беспрецедентная деградации отношений между Москвой и Вашингтоном.



«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы — это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться», — сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле выражают глубочайшее сожаление в связи со сложившейся обстановкой.



Он выразил мнение, что ухудшение отношений не соответствует интересам двух стран.



«Вместе с тем мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений с Америкой», — подытожил Песков.



Расширение так называемого списка Магнитского представитель Кремля назвал «дополнительными шагами по рукотворной деградации наших отношений». Какой на них будет ответ, он пока говорить не стал.



Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал расширение черного списка «истерикой уходящей американской администрации».



Напомним, в новую версию санкционного списка российских граждан попали Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

