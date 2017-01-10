Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Более 1,2 т контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске в праздники

В ходе рейда было проверено более 200 торговых точек города

Специалисты администрации Иркутска совместно с активистами молодежных спортивных объединений в период новогодних праздников изъяли более 1,2 т контрафактного алкоголя из 70 местных магазинов.

Всего в ходе рейда проверили 220 торговых точек, где продавался контрафактный алкоголь. О том, в каком количестве удалось продать суррогатный алкоголь, не сообщается, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Иркутской области, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

По последним данным регионального Минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.

Читайте также:

Несколько сотен литров «Боярышника» изъяли в Амурской области

Более 800 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Более 1,2 т контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске в праздники

В ходе рейда было проверено более 200 торговых точек города

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке