Более 1,2 т контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске в праздники

В ходе рейда было проверено более 200 торговых точек города
Специалисты администрации Иркутска совместно с активистами молодежных спортивных объединений в период новогодних праздников изъяли более 1,2 т контрафактного алкоголя из 70 местных магазинов.
Всего в ходе рейда проверили 220 торговых точек, где продавался контрафактный алкоголь. О том, в каком количестве удалось продать суррогатный алкоголь, не сообщается, передает ИА IrkutskMedia.
Напомним, в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Иркутской области, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.
По последним данным регионального Минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.
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