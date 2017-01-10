Более 1,2 т контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске в праздники

Специалисты администрации Иркутска совместно с активистами молодежных спортивных объединений в период новогодних праздников изъяли более 1,2 т контрафактного алкоголя из 70 местных магазинов.

Всего в ходе рейда проверили 220 торговых точек, где продавался контрафактный алкоголь. О том, в каком количестве удалось продать суррогатный алкоголь, не сообщается, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Иркутской области, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.



По последним данным регионального Минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.

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