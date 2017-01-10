В Минобороны рассказали о пусках межконтинентальных ракет в 2017 году

Министерство обороны РФ заявило о планах ракетных войск стратегического назначения провести более 10 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытания затронут не только перспективные образцы, но и уже стоящие на вооружении в российской армии комплексы, что, по данным Минобороны, позволит продлит срок их эксплуатации.

В ведомстве также подчеркнули, что в 2017 году РВСН продолжат практику внезапных проверок боеготовности, сообщает телеканал «Звезда».