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В Минобороны рассказали о пусках межконтинентальных ракет в 2017 году

Планируется произвести более 10 испытательных пусков

Министерство обороны РФ заявило о планах ракетных войск стратегического назначения провести более 10 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытания затронут не только перспективные образцы, но и уже стоящие на вооружении в российской армии комплексы, что, по данным Минобороны, позволит продлит срок их эксплуатации.

В ведомстве также подчеркнули, что в 2017 году РВСН продолжат практику внезапных проверок боеготовности, сообщает телеканал «Звезда».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Минобороны рассказали о пусках межконтинентальных ракет в 2017 году

Планируется произвести более 10 испытательных пусков

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