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Усадьба по Черняховском, где умер Барклай-де-Толли, будет продана

Имущество реализуется в счет долгов владельца - бизнесмена Виктора Батурина

Расположенная под Черняховском усадьба, в которой скончался князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли, будет продана. Ее владельцем с 2003 года является бизнесмен Виктор Батурин. Однако он обанкротился и теперь за долги его недвижимость выставят на продажу, передает «Клопс.Ru».

Всего в список попали 25 объектов в Курской, Калининградской, Пензенской и Белгородской областях, в числе которых девять земельных участков, два дома, конюшня.

Калининградские приставы арестовали недвижимость Виктора Батурина в поселке Нагорное (бывший Штилитцен) Черняховского района в 2013 году. Старинная усадьба известна тем, что весной 1818 года там скончался знаменитый русский полководец Барклай-де-Толли.

Суд признал Виктора Батурина банкротом и установил срок реализации имущества до 28 января 2017 года. Кредиторы намерены через суд продлить процедуру продажи, пишет Интерфакс. Сам Батурин отбывает семилетний срок за мошенничество.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Усадьба по Черняховском, где умер Барклай-де-Толли, будет продана

Имущество реализуется в счет долгов владельца - бизнесмена Виктора Батурина

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