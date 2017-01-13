«Роснефть» не уходит с шельфа

«Роснефть», одна из двух российских компаний, имеющих право работать на арктическом шельфе России, объявила тендер на создание единой геологической модели норвежского и российского секторов Баренцева моря. Предполагается, что уже 16 января победитель тендера приступит к работе. На создание единой геологической модели «Роснефть» выделила два года — работы планируется завершить до конца 2018 года. Эксперты считают, что «Роснефть» может приступить к активной разработке новых участков шельфа в районе 2020 года.



В последние два года в условиях низких цен на нефть в отрасли всё больше говорили о приостановке работ на шельфе из-за их сложности и дороговизны. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что в среднем себестоимость добычи барреля российской нефти составляет около $2, тогда как себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше — $20. При падающей цене на нефть такая добычи съедает львиную долю прибыли у компаний.

Летом 2016 года Минприроды даже выступило с инициативой заморозить лицензирование участков на шельфе. Министр природных ресурсов Сергей Донской говорил, что в текущих условиях прежде всего необходимо сфокусироваться на выполнении условий уже выданных лицензий. И в сентябре прошлого года правительство приняло решение о введении временного моратория на выдачу лицензий в Арктике.



Даже в таких условиях «Роснефть» не намерена отступать. В запросе компании, опубликованном на сайте госзакупок, говорится, что «Роснефть» собирается создать базу данных проекта со сводной схемой углеводородных систем Баренцева моря, чтобы в конечном итоге оценить перспективы нефтегазоносности объектов и участков региона. Компания ожидает получить рекомендации по перспективам лицензирования в регионе.

В «Роснефти» «Известиям» пояснили, что создание единой геологической модели баренцевоморского региона позволит не только повысить качество оценки перспектив нефтегазоносности участков, но и выделить и ранжировать объекты в пределах имеющихся у «Роснефти» участков недр.

Представитель компании напомнил, что в настоящее время «Роснефти» принадлежат лицензии на разработку Федынского, Центрально-Баренцевского, Персеевского, Альбановского, Западно-Приновоземельского, Варнекского и Гусиноземельского участков в российской части шельфа Баренцева моря, а также лицензия PL713 в норвежской части, включающая разработку четырех нефтяных участков.

Глава Российского геологического общества и бывший министр природных ресурсов РФ Виктор Орлов считает решение «Роснефти» вполне объяснимым и стратегически верным.

— Каждая компания, в том числе и «Роснефть», имеет право создать геологическую модель (в том числе и на участках в норвежском секторе. — «Известия»), тем более что необходимость в такой модели явно существует. Без достоверной геологической модели невозможно правильно организовать поисковые работы, в том числе и их продолжение — разведочные работы. Иначе выходит напрасная трата денег и бурение пустых скважин, — сказал Виктор Орлов. — Если «Роснефть» считает интересным выйти на норвежскую часть шельфа, то она должна к этому готовиться и смотреть, какие перспективы там. Если информация, которая имеется в распоряжении «Роснефти», позволяет создать модель геологических процессов на норвежской стороне, то почему бы и нет?

Виктор Орлов подчеркнул, что это обычная практика: геологические модели создают и иностранные компании, которые заинтересованы работать в России.



— Прежде чем выходить в любую страну, необходимо предварительно обобщить информацию, посмотреть перспективы, а затем принимать решение об инвестициях, — сказал Виктор Орлов.

Гендиректор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев считает, что данная заявка «Роснефти» — это работа компании на перспективу. По его словам, сейчас активная разработка региона маловероятна, так как нет подходящих технологий. Однако в будущем, когда технологии появятся, «Роснефть» за счет своей единой геологической модели сможет получить финансирование под проекты в осваиваемых секторах.

— Но это не хозяйственная задача в данный момент, это задача академическая — поиска будущих источников углеводородного сырья, обоснование привлечения средств для разработки новых технологий, но никак не ведение конкретных проектов добычи углеводородов на конкретных месторождениях, — сказал Рустам Танкаев.

Эксперт отметил, что совместная деятельность России и Норвегии в Баренцевом море всегда проходила успешно, даже когда существовал вопрос о «спорной зоне», когда не было четкого разграничения территорий.

Справка «Известий»



В конце августа 2016 года Минприроды России внесло в правительство РФ пакет документов для подписания межправительственного соглашения с Норвегией о порядке сбора сейсмических данных в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской говорил тогда, что работа России и Норвегии на шельфе Баренцева моря в так называемой бывшей спорной зоне с возможностью разработки трансграничных месторождений представляет взаимный стратегический интерес. Поэтому есть необходимость разработки соответствующей нормативно-правовой базы, резюмировал министр. Он также отмечал, что норвежская нефтегазовая компания Statoil проявляет интерес к развитию сотрудничества с «Роснефтью», именно поэтому идея единой геологической модели Баренцева моря становится весьма актуальна.