Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Мэттом Митрионом

Знаменитый российский тяжеловес Федор Емельяненко начал подготовку к своему дебютному бою в американском промоушене Bellator, который пройдет 18 февраля в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Напомним, в конце прошлого года 40-летний спортсмен подписал с одной из лучших организаций мира контракт на четыре боя.



Подготовка к поединку с Мэттом Митрионом разделена на две части: первая пройдет в родном для Емельяненко Старом Осколе, а вторая — за океаном.

Тренер «Последнего Императора» Александр Мичков рассказал «Известиям» о специфике подготовки своего подопечного.

— Начальный этап пройдет в Старом Осколе и будет направлен в основном на функциональную подготовку, а также специальные физические упражнения, — сообщил Александр Мичков. — В целом тренировочный период рассчитан на три недели. Среди спарринг-партнеров на сборах будут ребята из команды Емельяненко: Кирилл Сидельников, Анатолий Токов и другие бойцы. Всего в спаррингах будет задействовано 6–7 человек.

Опытом подготовки перед подобными поединками с «Известиями» поделился знаменитый российский боец без правил Александр «Шторм» Шлеменко.

— Обычно моя подготовка делится на два периода, — рассказал Александр Шлеменко. — Первый — российские сборы. Я провожу их со своей командой в Омске. В целом на них уходит около 3–4 недель. Основной упор в это время идет на общую физическую и функциональную подготовку. Во время этого периода подбираются спарринг-партнеры, схожие по телосложению и манере ведения боя с будущим соперником. Ставится задача максимально изучить оппонента, узнать все его сильные и слабые стороны — множество часов проводится вместе с тренерским штабом за видеопросмотрами боев, за тактическим анализом и разбором отдельных элементов. Такая схема подготовки используется большинством топовых спортсменов. Думаю, Федор Емельяненко готовится по аналогичной схеме.

Александр «Шторм» уверен, что второй тренировочный период для любого бойца также является не менее важным этапом подготовки.

— Второй этап подготовки большинство спортсменов проводит в той стране, где им предстоит выступать, — естественно, если эта страна находится далеко, — продолжил знаменитый боец. — Важно пройти акклиматизацию. Федору предстоит выступать в совершенно другом часовом поясе с временной разницей в девять часов. Второй этап больше направлен на закрепление итогов первого. Спаррингов уже не так много, а порой их и вовсе нет — идет закрепление подготовки.

Бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом пройдет 18 февраля в калифорнийском городе Сан Хосе. Оба бойца настроены достаточно решительно и уверены в своих силах. Так, 38-летний американец Митрион ранее заявил «Известиям», что намерен нокаутировать прославленного российского тяжеловеса. Федор в отличие от соперника не стал делать громких заявлений — все фанаты Емельяненко давно привыкли к тому, что молчаливый тяжеловес доказывает свое превосходство не словом, а делом.



Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю его историю. Долгие годы он доминировал в тяжелом весе в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира. С 2000 по 2010 год никому не удалось победить Последнего Императора. За это время им были повержены такие легендарные бойцы, как Сэмми Шилт, Антонио Родриго Ногейра, Макр Коулман, Мирко Филиппович и Андрей Арловский. Всего на счету прославленного чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу.

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