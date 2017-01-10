В Саратовской области будут увольнять директоров школ за поборы

Глава Саратовской области Валерий Радаев заявил, что директора школ, где доказаны незаконные денежные сборы с родителей, должны быть уволены. Прокуратура региона сообщила, что установлено 16 фактов поборов в учебных заведениях Саратова, Балакова, Духовницкого и Балтайского районов.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Ивану Кузьмину и министру образования Марине Епифановой разобраться в этой ситуации. После прокурорских проверок на директоров школ были заведены административные дела, информирует НИА «Самара». Валерий Радаев подчеркнул, что штрафов для провинившихся руководителей недостаточно. По его словам, нарушителей нужно увольнять. Но сначала необходимо провести встречи с родителями учеников и проверить уставы школ.

По поручению Радаева, в ближайшее время пройдут проверки во всех учреждениях образования Саратовской области, включая детские сады.