Путин проведет совещание по вопросам социально-экономической сферы

Президент РФ Владимир Путин 11 января проведет совещание с членами правительства по приоритетным задачам в социально-экономической сфере на 2017 год.



Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.



Также отмечается, что в этот день глава государства примет участие в торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.



Сообщается, что на него будут приглашены руководители подразделений Генпрокуратуры РФ, прокуроры субъектов Федерации, а также ветераны ведомства.