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Путин проведет совещание по вопросам социально-экономической сферы

Основной темой станет обсуждение приоритетных задач на 2017 год

Президент РФ Владимир Путин 11 января проведет совещание с членами правительства по приоритетным задачам в социально-экономической сфере на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Также отмечается, что в этот день глава государства примет участие в торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

Сообщается, что на него будут приглашены руководители подразделений Генпрокуратуры РФ, прокуроры субъектов Федерации, а также ветераны ведомства.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Путин проведет совещание по вопросам социально-экономической сферы

Основной темой станет обсуждение приоритетных задач на 2017 год

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