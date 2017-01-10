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Полиция Италии арестовала двух человек за кибершпионаж

Предполагаемые преступники следили за главой Европейского центрального банка Марио Драги и экс-премьером страны Маттео Ренци

Итальянские полицейские арестовали двух человек по подозрению в кибершпионаже, передает Bloomberg со ссылкой на газету Il Messaggero.

Как уточняет итальянское издание, речь идет о 45-летнем инженере-ядерщике Джулио Оччионеро (Giulio Occhionero) и его 49-летней сестре Франческе Марии.

В число объектов кибершпионажа вошли глава Европейского центрального банка Марио Драги, бывший премьер Италии Маттео Ренци и другие высокопоставленные персоны.

В результате полицейской операции была вскрыта система кибершпионажа против чиновников, политиков и бизнесменов, сообщили в полиции Италии.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Полиция Италии арестовала двух человек за кибершпионаж

Предполагаемые преступники следили за главой Европейского центрального банка Марио Драги и экс-премьером страны Маттео Ренци

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