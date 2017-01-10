ЦБ установил курс доллара на уровне 59,95 рубля

Центробанк установил на 11 января курс доллара на уровне 59,9533 рубля, повысив его на 5,72 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

При этом официальный курс европейской валюты был повышен на 43,20 копейки и составил 63,5445 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины ($0,55 доллара и €0,45) выросла на 22,59 копейки до 61,5693 рубля.