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ЦБ установил курс доллара на уровне 59,95 рубля

Показатель вырос на 5,72 копейки по сравнению с предыдущим курсом

Центробанк установил на 11 января курс доллара на уровне 59,9533 рубля, повысив его на 5,72 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

При этом официальный курс европейской валюты был повышен на 43,20 копейки и составил 63,5445 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины ($0,55 доллара и €0,45) выросла на 22,59 копейки до 61,5693 рубля.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

ЦБ установил курс доллара на уровне 59,95 рубля

Показатель вырос на 5,72 копейки по сравнению с предыдущим курсом

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